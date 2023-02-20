На Житомирщині серійний злодій від поліції тікав на краденому велосипеді

Жителя селища Іршанська правоохоронці обґрунтовано підозрюють у причетності до близько десятка випадків обкрадань магазинів, адмінприміщень і обійсть у кількох громадах області.

Вийшли на слід підозрюваного оперативники підрозділу кримінальної поліції відділення №4 (Хорошів) Житомирського райуправління. Поліцейські працювали над розкриттям крадіжки з магазина у с. Старому Бобрику.

У середині лютого уночі хтось пошкодив вікно у крамниці та потрапив у приміщення. Звідти викрав харчові продукти і цигарки. Слідова інформація, яку під час огляду зібрали поліцейські слідчо-оперативної групи та характер вчинення злочину, були схожі на інші випадки, зафіксовані раніше на території обслуговування. Тож правоохоронці припустили, що це одна і та ж особа.

У результаті роботи оперативники з’ясували, що до кримінальних діянь може бути причетним житель селища Іршанська. 52-річний чоловік раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності, ніде не працював і майже ні з ким не спілкувався. За місцем проживання правоохоронці його не застали.

Під час подальшої оперативної роботи поліцейські виявили чоловіка в іншій громаді. Він пересувався велосипедом між селами і мав при собі місткі сумки. Як виявилось згодом, двоколісник був крадений, а в сумках спаковані цигарки з полиць обікрадених магазинів. Тютюнові вироби він мав продати

Нині чоловікові оголошено про підозру у крадіжках (за ч. 4 ст. 185 ККУ). За рішенням суду його взято під варту.

За чинним законодавством за обкрадання приміщень йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Житомирської області