На Житомирщині трьох директорів підозрюють у заволодінні та «відмиванні» ₴13,7 млн., виділених з бюджету для інноваційного проекту

За процесуального керівництва прокурорів Житомирської обласної прокуратури групі осіб повідомлено про підозру у заволодінні бюджетними коштами шляхом зловживання службовим становищем та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України).

Досудове розслідування встановило, що незаконними оборудками з бюджетними коштами займалися директори трьох товариств.

Так, приватне товариство з виробництва, переробки і продажу м’ясних продуктів, що у Коростенській ОТГ, у 2021 році отримало від Державної інноваційної фінансово-кредитної установи позику на суму 24,9 млн грн. За умовами договору, кошти призначалися для впровадження інноваційного методу зберігання м’ясних продуктів, зокрема, для придбання спецобладнання.

Проте на одержану багатомільйонну позику підозрювані мали свої плани, для реалізації яких розробили протиправну схему.

Зокрема, директор товариства, вступивши у злочинну змову з керівником іншого підприємства, частину з одержаних коштів перерахував йому нібито для закупівлі обладнання. А він, у свою чергу, перерахував товариствам з обмеженою відповідальністю та ще приватним підприємцям. У подальшому кошти були легалізовані.

Крім цього, директор одного з товариств-спільників намагалася перешкодити поверненню державі позики, безпідставно заявивши про банкрутство підприємства-одержувача бюджетних коштів.

Унаслідок злочинної схеми підозрювані заволоділи 13,7 млн грн бюджетних коштів.

Наразі триває досудове розслідування, перевіряється причетність інших осіб до вчинення злочину, у тому числі службових осіб держустанови. Також триває перевірка щодо цільового використання усієї суми позики.

Зловживання з бюджетними коштами викрито за процесуального керівництва Житомирської обласної прокуратури спільно з ГУНП в Житомирській області та оперативного супроводу УСР в Житомирській області ДСР Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури