Начальника управління освіти столичної РДА та керівника підприємства підозрюють у розтраті майже 4 млн.

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора начальнику управління освіти районної у м. Києві держадміністрації та керівнику комунального підприємства повідомлено про підозру у розтраті коштів та службовому підробленні (ч. 5 ст. 191; ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України).

За даними слідства, навесні 2022 року підозрювані, діючи за попередньою змовою, під час воєнного стану розтратили кошти місцевого бюджету на суму понад 3,8 млн грн. Вони оплатили послуги з харчування для столичних закладів освіти, які в дійсності не надавалися.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється детективами БЕБ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генерального прокурора