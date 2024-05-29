Надав $5000 слідчому за закриття кримінального провадження – судитимуть власника компанії, що ремонтувала укриття в одному з університетів

Київська міська прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт відносно 41-річного мешканця Київщини за обвинуваченням у пропозиції та наданні слідчому поліції неправомірної вигоди, за вчинення ним в інтересах того, хто пропонує та надає таку вигоду будь-якої дії з використанням наданої йому влади (ч. 3 ст. 369 КК України).

За даними слідства, два приватні товариства здійснювали будівельні роботи з облаштування бомбосховищ в одному з київських університетів. Після того, як слідчі встановили, що будівельні роботи були виконані неякісно або частково, директор компанії з метою уникнення кримінальної відповідальності, намагався «домовитися» зі слідчим, який проводив розслідування за фактом привласнення коштів при проведенні ремонтних робіт.

Обвинувачений запропонував слідчому поліції 5 тис. доларів США за закриття вказаного кримінального провадження та непритягнення його до кримінальної відповідальності.

В свою чергу, слідчий повідомив про вказаний факт правоохоронні органи та взяв участь у документуванні спроби дати йому гроші.

Київська міська прокуратура