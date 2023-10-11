Налагодили ввезення і збут метадону в Лозовій — викрито трьох чоловіків

За процесуального керівництва Лозівської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру трьом чоловікам за фактом незаконного придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконного збуту наркотичних засобів, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 307 КК України).

За даними слідства, троє наркозалежних чоловіків розробили план, щоб незаконно отримувати наркотичні засоби та в подальшому збувати їх, заробляючи таким чином на життя.

Підозрювані перебували на замісній підтримувальній терапії в лікарні м. Дніпро, тому мали право отримувати відповідні рецепти на придбання метадону. Зловмисники звертались одразу до декількох медичних закладів за рецептами, приховуючи, що вже отримали їх у іншій лікарні. Встановлено, що підозрювані були «пацієнтами» одразу п’ятьох клінік, розташованих у Дніпрі.

Зловмисники отримували за відпрацьованою схемою метадон кожні десять днів та перевозили його в Лозову, де збували іншим наркозалежним особам, розкладаючи закладки по місту. Їхня злочинна діяльність продовжувалась близько року.

Наркоторговців викрито 9 жовтня цього року в м. Лозова, під час перевезення чергової партії незаконно придбаного метадону. Їх затримано в порядку ст. 208 КПК України. У ході обшуку виявлено та вилучено близько 20 блістерів з метадоном, листки призначення препаратів з різних клінік, грошові кошти та інші докази протиправної діяльності.

За клопотанням прокурора усім трьом підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Викриття та документування протиправної діяльності проводилось спільно зі співробітниками СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області, ДСР НП України за силової підтримки Полку поліції особливого призначення.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури