Незаконно позбавили волі, вимагали $8 тис. та відібрали авто: поліцейські Полтавщини затримали злочинну групу на чолі зі «смотрящим»

Затримання організатора та учасників угруповання проводилося у м. Умань та Полтаві, учора, 10 листопада. Так званому «смотрящому», трьом його спільникам та місцевому бізнесмену вже повідомлено про підозри за декількома статтями Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжних заходів.

У середу, 10 листопада, оперативники управління стратегічних розслідувань в Полтавській області, карного розшуку та слідчі поліції області викрили злочинну групу, яка діяла під контролем так званого 31-річного «смотрящого» за Полтавою.

У жовтні цього року до «кримінального авторитета» звернувся місцевий бізнесмен, аби той допоміг йому «покарати» своїх «кривдників». Чоловік мав намір отримати компенсацію «за неправильну поведінку» від групи місцевих жителів, з якими у нього виник побутовий конфлікт. За вказівкою «смотрящого», його чотири спільники, деякі з них раніше вже мали проблеми із законом, організували процес «покарання».

Останні силою та погрозами змусили потерпілого віддати їм 8 тисяч доларів США. Проте, під час передачі коштів, зловмисники наділи на голову чоловіка пакет, силою заштовхали до автомобіля та відвезли до приміщення, де побиттям та погрозами примушували його віддати їм ще певну суму коштів. Не отримавши бажаного, відібрали автомобіль потерпілого, вивезли за межі міста, де і залишили.

Одразу після звернення чоловіка до поліції, оперативники управлінь стратегічних розслідувань, карного розшуку та слідчі вжили необхідних заходів для встановлення причетних осіб.

10 листопада в Умані, що на Черкащині, за силової підтримки спецпідрозділу КОРД та співробітників управлінь стратегічних розслідувань Полтавській та Черкаській областях було затримано «смотрящого» за містом та одного з учасників угруповання. Ще одного – в Полтаві – затримали оперативники карного розшуку обласної поліції та УСР.

На підставі отриманих доказів слідчі обласної поліції повідомили лідеру угруповання та трьом учасникам про підозри за кількома статтями Кримінального кодексу України:

— ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини);

— ч. 2 ст. 189 (вимагання);

— ч. 2 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом).

Окрім того, «кримінальному авторитету» повідомили підозру за ч. 1 ст. 255-1 (встановлення або поширення злочинного впливу) Кримінального кодексу України, а чоловікові, який просив про застосування злочинного впливу — за ст. 255-3 (звернення за застосуванням злочинного впливу).

Вирішується питання про обрання запобіжних заходів. Також проводяться заходи щодо встановлення місця знаходження ще двох підозрюваних.

Процесуальне керівництво у досудовому розслідуванні здійснює Полтавська обласна прокуратура.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України