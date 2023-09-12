Очолив псевдоорган в окупованому Мелітополі та забезпечував ворога розвідданими – до 15 років за ґратами засуджено ексголову Мелітопольської райради

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Запорізької обласної прокуратури в порядку спеціального судового провадження місцевого депутата від забороненої політичної партії «ОПЗЖ» визнано винним у державній зраді та колабораційній діяльності (ч. 2 ст. 111, ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Його засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного майна та позбавлено права обіймати посади в органах влади строком на 15 років.

Прокурорами в суді доведено, що на початку повномасштабного вторгнення голова та одночасно депутат Мелітопольської районної ради від політичної партії «ОПЗЖ», залишившись в окупованому Мелітополі, добровільно пішов на співпрацю з ворогом.

У березні 2022 року він був призначений окупаційною владою рф спочатку виконувачем обов’язків голови, а пізніше головою так званої «военно-гражданской администрации Мелитопольского района».

Псевдопосадовець активно підтримував збройну агресію рф, забезпечував діяльність очоленого ним незаконного органу влади та усіляко сприяв установленню окупаційного режиму на захопленій території Запорізької області. Організовував та безпосередньо брав участь у заходах з «інавгурації» псевдогубернатора Запорізької області та представлення інших очільників окупаційних відомств.

Безпринципно забезпечував ворога даними щодо місць дислокації українських військових, а також їх техніки на території Запоріжжя та області. З цією метою підшукував серед місцевого населення «здатних» отримати для нього таку інформацію та схиляв їх до співпраці з спецслужбами рф.

Одним із завдань його кураторів було встановлення місцерозташування ППО в Запоріжжі для подальшого його цільового ураження ворогом.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі СБУ в Запорізькій області.

Запорізька обласна прокуратура