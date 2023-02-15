Очолив так звану «Осипенковскую объединенную териториальную общину» в окупованому ворогом Бердянському районі – підозрюється мешканець Запорізької області

За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури громадянину України повідомлено про підозру в колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, на початку травня 2022 року під час тимчасової окупації Бердянського району житель с. Новопетрівка погодився на пропозицію окупаційного мера Бердянська та добровільно зайняв посаду так званого «главы Осипенковской объединенной териториальной общины».

Працюючи на ворога, підозрюваний здійснював організацію роботи у вищевказаному незаконному органі влади. Він особисто займався підбором кандидатів на посади до підпорядкованих йому установ, створених окупаційною адміністрацією. Крім цього здійснював примусову «паспортизацію» населення, організував розподіл російської гуманітарної та грошової допомоги, після чого схиляв місцевих мешканців до співпраці з загарбниками.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Управління СБУ в Запорізькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

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Запорізька обласна прокуратура