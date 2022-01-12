Оголошено про підозру зловмиснику, який вбивство співмешканки намагався видати за нещасний випадок

Слідчі Хмільницького районного відділу поліції оголосили про підозру місцевому жителю, який в травні минулого року через ревнощі задушив свою співмешканку. Вбивство жінки зловмисник намагався видати за нещасний випадок, запевняючи поліцейських, що вона померла уві сні. Зібрані слідчими докази та висновки експертиз засвідчили про насильницьку смерть жінки та причетність до цього її співмешканця.

У травні минулого року до поліції надійшло повідомлення від 44-річного жителя м. Хмільник про раптову смерть своєї співмешканки. За словами чоловіка, жінка лежала притулившись обличчям до подушки.

Як розповів заступник начальника слідчого управління ГУНП у Вінницькій області Олександр Хмеляр, за висновком судово-медичного експерта, смерть жінки настала від механічної асфіксії в результаті перекриття шляхів дихання. Поліцейські запідозрили, що чоловік намагається приховати вбивство співмешканки, видавши його за нещасний випадок. Кілька місяців слідчі збирали докази, а експерти проводили криміналістичні експертизи, які підтвердили їх підозри.

Як з’ясувалось, напередодні вбивства, коли підозрюваний повернувся додому, його співмешканка зі спільним знайомим розпивали спиртні напої. Це чоловікові не сподобалось, і на ґрунті ревнощів між цивільним подружжям почалась сварка, яку припинив гість. Після цього жінка пішла у кімнату відпочивати, а чоловіки продовжили застілля. Коли гість пішов додому, розлючений чоловік подушкою задушив свою співмешканку.

Наразі зловмиснику оголошено про підозру у вчиненні умисного вбивства відповідно до ч. 1 ст. 115 ККУ та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. За вбивство співмешканки йому загрожує до 15 років ув’язнення.

Відділ комунікації поліції Вінницької області