У столиці «безробітний» шахрайським способом заволодів державними коштами

Киянин подав заяву до центру зайнятості про статус безробітного та отримав від держави понад 60 000 гривень. Порушнику оголошено про підозру та за скоєне загрожує до трьох років обмеження волі.

До поліції із повідомленням про шахрайські дії звернулись представники Шевченківської районної філії Київського міського центру зайнятості. Дізнавачі прийняли відповідну заяву та розпочали досудове розслідування.

Як розповіла дізнавач Шевченківського управління поліції Ольга Назарець, у ході досудового правоохоронці встановили, що до скоєння кримінального проступку причетний киянин, 1988 року народження:

«Ми з’ясували, що чоловік подав заяву до центру зайнятості про статус безробітного та повідомив, що через відсутність роботи не має інших доходів. Згідно чого у подальшому отримав від держави понад 60 000 гривень. Крім того, встановлено, що зловмисник працював в одній із редакцій столичного журналу та шляхом обману заволодів державними коштами».

За даним фактом відділом дізнання Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України — шахрайство. За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури дізнавачі повідомили фігуранту про підозру.

Наразі досудове розслідування завершено та матеріали кримінального провадження разом із обвинувальним актом скеровані до суду для розгляду справи по суті. За заволодіння державними коштами шляхом обману порушнику загрожує обмеження волі на строк до трьох років.

Відділ комунікації поліції Києва