Окупанти викрали виборчу документацію з Державного архіву Херсонської області

У тимчасово окупованому місті Херсон представники окупаційної влади увірвалися до Державного архіву Херсонської області та викрали виборчу документацію зі списками виборців за 2019 рік. За попередньою версією, персональні дані виборців міста Херсона та області можуть бути використані окупантами для організації псевдореферендуму для зміни територіальних меж України.

Повідомлення про злочин надійшло від представника Державного архіву Херсонської області.

За його словами, до приміщення архіву увірвалися троє озброєних чоловіків, які мали посвідчення працівників новоствореної окупаційною владою російської федерації «Військово-цивільної адміністрації Херсонської області». Погрожуючи працівникам установи застосуванням автоматичної зброї, загарбники незаконно вилучили з архіву 15 коробок з виборчою документацією. Там знаходилися і списки виборців з чергових виборів Президента України у 2019 році. Представники окупаційної влади можуть використати їх для фальсифікації волевиявлення жителів Херсонщини під час псевдореферендуму.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.110 Кримінального кодексу України «Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України». Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна або без такої.

Відділ комунікації поліції Херсонської області