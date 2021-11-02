Поліцейські Києва затримали двох сестер за підозрою у зберіганні та збуті наркотиків

Слідчі вилучили у родичок 66 згортків, ймовірно з амфетаміном, солями PVP, MDMA, екстазі та канабісом. Розпочаті кримінальні провадження. Санкція найбільш тяжкого злочину передбачає позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.

Відпрацьовуючи територію Подільського району, співробітники патрульної поліції на вулиці Межигірській зупинили двох дівчат, які підозріло себе поводили та помітно нервували. Під час поверхневої перевірки поліцейські виявили у них пакунки з наркотичними речовинами. Для документування події на місце прибула слідчо-оперативна група.

Слідчі вилучили у однієї із фігуранток 65 згортків з наркотичними та психотропними засобами, схожими на амфетамін, солі PVP, MDMA, пігулки екстазі та канабіс. У іншої порушниці правоохоронці вилучили пакунок із білою порошкоподібною речовиною, ймовірно, амфетаміном. Вилучені речовини співробітники поліції направили для проведення відповідних експертиз.

24-річних уродженок Донеччини поліцейські затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. З’ясувалось, що наркотичні засоби порушниці замовляли через Інтернет, після чого збували їх у різних районах столиці шляхом закладок. Зловмисниці вже потрапляли у поле зору правоохоронців за аналогічний злочин. У ході невідкладного обшуку в оселі сестер слідчі також вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони, чорнові записи та інші речові докази їх злочинної діяльності.

Слідчим відділом Подільського управління поліції розпочаті два кримінальних провадження — за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України — незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів та за ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України — незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів.

За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури одній із затриманих повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Санкція найбільш тяжкого злочину передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.

У рамках досудового розслідування правоохоронці встановлюють канали надходження заборонених речовин до столиці та шляхи їх реалізації.

Відділ комунікації поліції Києва