Перебуваючи в місцях позбавлення волі, шахрай займався псевдоволонтерством

Київські слідчі повідомили зловмиснику про підозру

Фігурант, відбуваючи покарання за майнові злочини, збирав через соціальні мережі гроші нібито на допомогу ЗСУ, однак витрачав їх на власні потреби. Наступні вісім років чоловік може провести за ґратами.

До Святошинського управління поліції протягом місяця надійшла низка заяв про те, що один із так званих волонтерів збирає у громадян гроші на власні потреби, прикриваючись при цьому допомогою для ЗСУ. Правоохоронці внесли відомості до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань та розпочали перевірку.

Як розповів слідчий Святошинського управління поліції Назар Часовенко, у ході проведення оперативних заходів працівники відділу поліції №1 встановили, що до скоєння даного правопорушення причетний чоловік, який перебуває у слідчому ізоляторі міста Києва:

«Зловмисником виявився 36-річний киянин, який перебуває у місцях позбавлення волі за скоєння крадіжки та грабежу. Ми з’ясували, що він розміщував у соціальній мережі публікації про збір коштів на купівлю автомобілів для армії, однак потім блокував користувачів та не виходив на зв’язок. Зібрані шахрайським шляхом кошти чоловік переводив онлайн особам, які наразі встановлюються. Дана шахрайська схема діяла тривалий час, за який фігурант встиг ошукати більше 30 громадян».

В ході проведення обшуку камери слідчого ізолятора у підозрюваного поліцейські вилучили мобільний телефон, у якому було встановлено мобільні додатки кількох українських банків. А також додаток однієї із популярних соціальних мереж з активним фейковим акаунтом, яким користувався ув’язнений.

Слідчим відділом Святошинського управління поліції за погодженням із Святошинською окружною прокуратурою фігуранту повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченому ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України – шахрайство. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Відділ комунікації поліції Києва