Передавали інформацію про розташування об’єктів інфраструктури на Донеччині – засуджено двох інформаторів

За публічного обвинувачення Донецької обласної прокуратури Красногвардійським районним судом м. Дніпропетровська двох громадян визнано винними у вчиненні умисних дій з метою зміни меж території або державного кордону України за попередньою змовою групою осіб (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 110 КК України). Жінці призначено покарання у вигляді 5 років, а чоловіку – 6,6 років позбавлення волі.

Прокурорами у суді доведено, що з листопада 2021 по лютий 2022 року двоє співмешканців з м. Покровська збирали та передавали через месенджер на телефон мобільного оператора псевдореспубліки «ДНР» інформацію про розташування та функціонування у місті об’єктів інфраструктури.

Виконуючи вказівки ворога, засуджені фотографували будівлі державних установ, військові об’єкти, мости, камери відеоспостереження, електричні підстанції, розклад руху залізничного транспорту тощо.

Офіс Генпрокурора