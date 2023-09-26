Перейшовши за фіктивним посиланням, мешканка Прикарпаття втратила понад ₴50 тисяч

До галицьких поліцейських звернулася місцева жителька із заявою про шахрайство. Невідомі особи заволоділи її грошима з банківської картки.

Зі слів потерпілої, вона здійснювала продаж дитячого взуття на одній з відомих платформ. Невідома особа, яка начебто зацікавилася пропозицією, надіслала їй повідомлення з посиланням за яким жінка мала оформити доставку товару. Однак, це виявилося шахрайською пасткою. Тільки потерпіла ввела дані банківської картки, як отримала сповіщення про перерахунок коштів – 50 000 гривень.

Поради поліцейських щоб не попастися на вудку шахраїв, варто запам’ятати:

– ніколи, ні за яких умов не переходити за посиланнями, отриманими від третіх осіб;

– всі операції по здійсненню угоди і проведенню оплати повинні виконуватися виключно на сайті, на якому продавець розмістив оголошення про продаж;

– якщо підозрюєте, що з вами спілкується шахрай-завершуйте розмову.

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини