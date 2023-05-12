Пів тонни бурштину на майже сім мільйонів гривень виявили поліцейські в гаражі жителя Вараського району

На виконання ухвали суду слідчі та працівники карного розшуку відділення поліції №1 Вараського РВП за процесуального керівництва прокуратури вчора, 11 травня, провели санкціонований обшук на території господарства 34-річного жителя селища Володимирець.

Слідчі дії проводилися у рамках кримінального провадження за фактом незаконного видобування бурштину на території Вараського району в лютому цьогоріч.

Під час обшуку в господарстві 34-річного чоловіка поліцейські виявили в гаражному приміщенні 20 мішків, наповнених камінням бурштину крупної фракції загальною вагою 455 кілограмів. Один із камінців заважив 1 кг 200 гр. Його вартість може сягати 230 тисяч гривень, а сума вилученого загалом — майже семи мільйонів грн.

У рамках кримінального провадження за ознаками злочину, передбаченого частиною 1 статті 240-1 КК України, слідчі ВП №1 (смт Володимирець) скерували до суду клопотання про накладення на вилучене арешту.

«Сонячне» каміння відправлятимуть для проведення гемологічної експертизи, за результатами якої прийматиметься відповідне процесуальне рішення.

Наразі від надання будь-яких показань 34-річний житель Володимирця відмовляється.

Досудове розслідування триває. Поліцейські встановлюють усі обставини кримінального правопорушення.

Відділ комунікації поліції Рівненської області