Под Хмельницким два человека погибли в ДТП с участием военных (фото)

В Хмельницкой области 18 марта произошла смертельная авария с участием военного грузовика «КаМАЗ» и автомобиля Audi.

Как сообщили в полиции Хмельницкой области, местом трагедии стала трасса Стрый—Кировоград—Знаменка.

Погибли два человека в автомобиле Audi. Их личности устанавливаются.

«В результате столкновения произошло возгорание автомобилей. По предварительным данным, водитель и пассажир грузовика травм не получили и в больницу не доставлялись», — говорится в сообщении.

Причины аварии устанавливаются. // Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»