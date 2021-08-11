Покидьок, який застрелив собаку на очах у дітей, відповідатиме за законом

За процесуального керівництва Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру чоловіку за фактом жорстокого поводження з тваринами (ч. 3 ст. 299 КК України).

Як повідомив керівник окружної прокуратури Сергій Сотник, досудовим розслідуванням встановлено, що наприкінці травня 2021 року 39-річний чоловік, проїжджаючи на автомобілі у Немишлянському районі, побачив 11-річну дівчину та 13-річного хлопчика, які гралися з собакою. Чоловік сказав дітям, що хоче сам погратися із твариною. Він дістав з автомобіля пневматичну гвинтівку та застрелив собаку на очах у неповнолітніх.

Досудове розслідування проводять слідчі відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури