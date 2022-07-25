Поліцейські Глухова встановлюють особи шахраїв, які заволоділи коштами трьох місцевих жителів

Лише за добу до поліції Глухова звернулося троє постраждалих від дій Інтернет – аферистів. Двоє з них надали стороннім особам конфіденційну інформацію по своїм банківським карткам і втратили власні кошти. Ще один постраждалий перерахував повну передоплату за замовлений у мережі Інтернет товар, залишившись без замовленого та своїх коштів.

До поліції з заявою про шахрайство звернулася 35-річна місцева жителька. Жінка розповіла, що знайшла в соціальній мережі оголошення про можливість отримання грошової допомоги від «міжнародної організації». Вона перейшла за посиланням, де ввела там номер свого мобільного телефону та персональні дані банківської картки. Після цього потерпіла стала отримувати повідомлення з банку, що з її рахунку зникли гроші в сумі 11 800 гривень.

Інша 37-річна постраждала намагалася продати товар через відомий сайт оголошень. У одному з месенджерів їй надійшло повідомлення від потенційного покупця, який пропонував скористатися послугою сайта «безпечна доставка», надіславши глухівчанці посилання. Перейшовши за ним, жінка ввела там данні своєї банківської картки і після чого з її рахунку зникло 13 000 гривень.

А от 47-річний глухівчанин перерахував 10 640 гривень передоплати за замовлений в Інтернеті товар. Вподобаного він так і не дочекався, а продавець, після отримання коштів, перестав виходити на зв’язок.

Поліцейські знову звертаються до громадян з проханням не розголошувати стороннім особам конфіденційну інформацію по своїм платіжним карткам, ким би вони не називалися. Всі питання стосовно ваших грошей вирішуйте виключно у фінансовій установі. Крім того, не надсилайте передоплату за замовлений в Інтернеті товар, а розраховуйтесь за нього після отримання. Будьте обачні!

Відділ комунікації поліції Сумської області