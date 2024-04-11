Поліцейські застерігають від шахрайської схеми із отриманням поштових відправлень
Хмельничанка втратила майже 77 тисяч гривень, коли отримала повідомлення про те, що їй доставлено посилку. Але щоб забрати її, необхідно перейти за посиланням та уточнити дані.
Саме так і зробила 40-річна жителька обласного центру. Після того, як жінка вказала особисту інформацію на невідомому сайті, шахраї заволоділи усіма коштами з карткового рахунку потерпілої.
Аби не стати жертвою зловмисників, поліцейські закликають дотримуватися основних правил безпеки:
– не переходьте за сумнівними посиланнями;
– отримуйте дані про надходження посилки лише на офіційному сайті поштового сервісу або у застосунку;
– перевіряйте правильність URL-адреси сайту перед введенням конфіденційних даних, адже найменша невідповідність може означати, що ви потрапив на фішинговий сайт;
– не повідомляйте стороннім особам коди-підтвердження, які приходять у SMS-повідомленнях або безпосередньо у застосунки.
Сектор комунікації поліції Хмельницької областіTweet