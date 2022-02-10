Поліцейські затримали одного з нападників на помічника Генпрокурора

Чоловіку оголошено підозру у вчиненні хуліганства. Розшук його спільників продовжується.



Нагадаємо: 7 лютого до поліції Києва від лікарів надійшла інформація про те, що з вулиці Тверський Тупик до медзакладу госпіталізовано чоловіка, якого побили четверо невідомих.

Правоохоронці встановили, що 49-річний потерпілий — помічник Генпрокуратура.

Поліцейські провели першочергові слідчі дії та оперативно-розшукові заходи. У результаті одного із нападників затримали. 34-річному іноземцю оголосили підозру за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Розшук його спільників продовжується.

Департамент комунікації МВС України