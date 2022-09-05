Поліцейські затримали водія, який скоїв смертельну ДТП у Стрийському районі Львівщини

Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 5 вересня, близько 01.50, на трасі «Київ – Чоп» поблизу міста Сколе Стрийського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Шкода», 27-річний місцевий мешканець, не впорався з керуванням та з’їхав у кювет.

Внаслідок ДТП пасажир «Шкоди», 30-річний місцевий мешканець, від отриманих травм загинув на місці події.

Водія затримано у порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події.

Відділ комунікації поліції Львівської області