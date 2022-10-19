Поліцейські зупинили судимого сумчанина, який влаштував стрілянину на вулиці

Перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, сумчанин взяв предмет, схожий на пістолет, та почав цілитися в перехожих. Його хуліганські дії зупинили поліцейські офіцери громади.

Вчора до поліцейських офіцерів громади надійшло повідомлення про те, що по в селі Косівщина Сумського району по вулиці ходить невідомий чоловік та предметом, схожим на пістолет, здійснює постріли вгору та спрямовує його в бік людей.

Виїхавши за вказаною адресою, працівники поліції виявили зловмисника. Ним виявився 37-річний раніше судимий сумчанин, який перебував в стані алкогольного сп’яніння.

На місце події було викликано слідчо-оперативну групу поліції. Предмет, зовні схожий на пістолет, правоохоронці вилучили та направили на експертне дослідження.

Наразі у поліції вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за даним фактом.

Відділ комунікації поліції Сумської області