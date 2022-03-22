Поліція просить громадян повідомляти про всі випадки торгівлі гуманітарною допомогою
В мережі Інтернет стали з’являтися дописи харків’ян про те, що мають місце непоодинокі випадки, коли недобропорядні громадяни продають товари для гуманітарної допомоги.
Користуючись труднощами воєнного часу і дефіцитом товарів широкого споживання, зловмисники змушують громадян віддавати останні гроші за продукцію, яку б вони мали отримувати безкоштовно.
Зловмисники, що наживаються на чужому горі, мають бути покарані.
Якщо ви виявили факт торгівлі гуманітарною допомогою, повідомляйте до поліції за номером 102 або через чат-бот @Kharkiv102_bot.
#stoprussia
Відділ комунікації поліції Харківської областіTweet