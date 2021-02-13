Поліція та міграційна служба видворили з України злодійку з Росії

Жінка, нелегально перебуваючи на території Донеччини, скоїла злочин. Після відбуття покарання іноземку примусово повернено до країни походження. Заходи щодо видворення з України злочинців-нелегалів, а також інших осіб, які перебувають на території України незаконно, тривають.

41-річна громадянка Російської Федерації прибула до Краматорська в 2013 році. Після закінчення дозволеного терміну перебування жінка ухилялася від повернення на батьківщину та скоїла крадіжку. Поліцейські притягнули зловмисницю до кримінальної відповідальності, і її було засуджено.

Після відбуття нею покарання поліція звернулася до міграційної служби з клопотанням про примусове повернення порушниці до РФ.

У результаті взаємодії поліцейських управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, та нелегальною міграцією, карного розшуку Краматорська та співробітників відділу організації запобігання нелегальній міграції, реадмісії та видворення ГУ ДМС в Донецькій області іноземку було розшукано та доставлено до пункту пропуску «Гоптівка» на українсько-російському кордоні.

Правоохоронці передали громадянку РФ прикордонникам, які в подальшому забезпечили її повернення на батьківщину.

Комплекс заходів, що вживає поліція спільно з Державною міграційною службою, спрямований на недопущення вчинення повторних правопорушень на території України судимими громадянами інших держав.

Це вже друге видворення за тиждень. Нагадаємо, правоохоронці примусово повернули до країни походження раніше засудженого громадянина РФ, який переховувався від органів влади з метою незаконного проживання в Україні.

Відділ комунікації поліції Донецької області