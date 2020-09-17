Поліція затримала прикарпатця, який змушував жебракувати 22-річного калушанина з інвалідністю

Поліцейські Івано-Франківщини затримали чоловіка, який для власного збагачення змушував хлопця з інвалідністю жебракувати.

Правоохоронці провели комплекс заходів, у яких з’ясували, що прикарпатець у себе вдома незаконно отримував інваліда та систематично примушував його жебракувати в обласному центрі, а сам контролював процес і забирав гроші. На підставі обґрунтованих доказів правоохоронці затримали зловмисника “на гарячому”.



У ході досудового розслідування поліцейськими відділу боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми Івано-Франківщини, обласними оперативниками і слідчими встановлено, що прикарпатець експлуатував соціально незахищену особу задля власного збагачення. Досудове розслідування здійснюється за процесуальним керівництвом прокуратури.

Встановлено, що 30-річний мешканець Тлумацького району експлуатував 22-річного калушанина з інваліднісю (ІІ група). Зловмисник скористався фізичним і психологічним станом потерпілого і тривалий час примушував його жебракувати в людних місцях Івано-Франківська. При цьому за процесом спостерігав неподалік, опісля забирав кошти і відвозив потерпілого до власної домівки. Такі незаконні дії зафіксовані правоохоронцями, в тому числі камерами відеоспостереження.

16 вересня з метою припинення злочину за ч. 1 ст. 149 (торгівля людьми) ККУ зловмисника затримано в обласному центрі під час контролю за потерпілим і вилученням коштів. У нього вилучено гроші, мобільний телефон і документи.

Поліцейські працювали у співпраці з франківськими муніципалами. Потерпілого для надання допомоги передано представникам громадської організації.

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зловмиснику та оголошення підозри за вчинення кримінального правопорушення, яке пов’язане з торгівлею людьми. За такі незаконні дії мешканцю Тлумаччини загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Прикарпатець раніше до кримінальної відповідальності не притягався.