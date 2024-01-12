Поширював кремлівську пропаганду під час окупації: 10 років увʼязнення отримав син «гауляйтера» Харківщини

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Харківської обласної прокуратури суд визнав винним 26-річного чоловіка у колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України). Йому призначено покарання у виді 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади у органах державної влади, органах місцевого самоврядування та надання публічних послуг строком на 15 років, з конфіскацією всього майна. Це максимально можлива санкція цієї статті.

Прокурори довели, що під час окупації смт Шевченкове Куп‘янського району місцевий мешканець побудував з окупантами «трудові відносини».

Так, у червні 2022 року російські військові запропонували чоловіку обійняти посаду «и.о. начальника отдела административно-хозяйственного обеспечения» у так званому «Шевченковском территориальном управлении ВГА Купянского района Харьковской области», на що колаборант погодився.

Він організував розміщення на території Шевченківської громади білбордів із проросійською агітацією, залучав техніку, яка перебувала на балансі Шевченківської селищної ради. Також колаборант організовував поїздки службовим автотранспортом для доставки кореспонденції до окупованого на той момент Купянська.

За свою «роботу» він отримував від окупантів заробітну плату у розмірі 30 000 рублів.

У судовому засіданні чоловік свою вину визнав частково. Він сказав, що виконував завдання батька, який був головою окупаційної адміністрації держави-агресора, і не займав жодних посад. Також обвинувачений додав, що допомагав із гуманітарною допомогою пенсіонерам селища. У звязку із цими обставинами просив його виправдати.

Вирок виніс Київський районний суд м. Харкова. Триває строк на апеляційне оскарження.

Досудове розслідування та оперативний супровід — Управління СБУ в Харківській області.

Довідково: мати засудженого вже раніше отримала вирок за колабораційну діяльність – 9 років тюрми. Вона очолювала «організаційно-інформаційний відділ» в окупаційній адміністрації в Шевченковому (https://t.me/prokuratura_kharkiv/8727). Його батько нині переховується від українського правосуддя та оголошений у розшук.

Харківська обласна прокуратура