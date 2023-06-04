Поцупив біля банкомату з кишені ₴20 тис.: у Дніпрі затримали крадія

Зловмисник у черзі до банкомату викрав з кишені 19-річного хлопця конверт з грошима та втік з місця злочину.

Злочин стався 3 червня в одному з торгівельних центрів у Шевченківському районі міста. Працівники відділення поліції № 7 розшукали злодія. Ним виявився 35-річний раніше судимий місцевий житель. Крадія затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

4 червня слідчі повідомили чоловіку про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 (крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

Максимальне покарання за злочин – до 8 років позбавлення. Триває слідство.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Дніпровського РУП