Повідомлено про підозру кримчанину, який воював проти України у складі рашистів і потрапив у полон

Служба безпеки зібрала доказову базу на ще одного зрадника, який воював проти Сил оборони на південному фронті.

Зловмисник потрапив у полон українських захисників наприкінці червня цього року під час боєзіткнення поблизу селища П’ятихатки на Запоріжжі.

За даними слідства, затриманим виявився мешканець тимчасово окупованого Криму. Через власні прокремлівські погляди він підтримав повномасштабну агресію рф проти України.

У січні цього року він добровільно вступив до 810-ї окремої бригади морської піхоти військово-морського флоту зс рф, яка дислокувалась на території українського півострова.

Перебуваючи на посаді старшого стрільця, зрадник брав безпосередню участь у бойових діях проти ЗСУ у Василівському та Пологівському районах Запорізької області.

На початку цього літа його підрозділ отримав наказ на штурм населених пунктів в регіоні, які нещодавно були звільненні Силами оборони.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі він під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

Слідчі дії проводили співробітники СБУ в Запорізькій області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Служба безпеки України