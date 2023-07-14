Повідомлено про підозру кримчанину, який воював проти України у складі рашистів і потрапив у полон

Published

Служба безпеки зібрала доказову базу на ще одного зрадника, який воював проти Сил оборони на південному фронті.

Зловмисник потрапив у полон українських захисників наприкінці червня цього року під час боєзіткнення поблизу селища П’ятихатки на Запоріжжі.

Возможно, это изображение 3 человека

За даними слідства, затриманим виявився мешканець тимчасово окупованого Криму. Через власні прокремлівські погляди він підтримав повномасштабну агресію рф проти України.

У січні цього року він добровільно вступив до 810-ї окремої бригади морської піхоти військово-морського флоту зс рф, яка дислокувалась на території українського півострова.

Перебуваючи на посаді старшого стрільця, зрадник брав безпосередню участь у бойових діях проти ЗСУ у Василівському та Пологівському районах Запорізької області.

На початку цього літа його підрозділ отримав наказ на штурм населених пунктів в регіоні, які нещодавно були звільненні Силами оборони.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі він під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

Слідчі дії проводили співробітники СБУ в Запорізькій області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Служба безпеки України

Like

Tags:

You may also like...