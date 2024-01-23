Повідомлено про підозру військовому посадовцю, через якого відсутня на службі жінка отримала ₴500 тис. «бойових»

Працівники ДБР повідомили про підозру заступнику командира однієї з військових частин Запоріжжя, через недбалість якого відсутня на службі жінка отримала майже 500 тисяч гривень «бойових» виплат.

Військовослужбовця була переведена з однієї частини до іншої, однак вирішила залишитись вдома і безпідставно не поїхала на службу.

Заступник командира військової частини протягом п’яти місяців «не помічав» її відсутності та не інформував командира про цей факт. Через це жінці нараховували щомісячне грошове забезпечення, у тому числі додаткові винагороди на загальну суму 495 тис. гривень.

Заступник командира військової частини підозрюється у недбалому ставленні військової службової особи до служби, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 425 КК України).

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

Проводиться робота для відшкодування завданих державі збитків.

Матеріали щодо військовослужбовиці виділені в окреме провадження, слідство триває.

Процесуальне керівництво здійснює Маріупольська спеціалізована прокуратура у сфері оборони.

ДБР