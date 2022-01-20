Пожизненный срок получил россиянин, который убил сестру подруги и ее годовалого сына

Краснодарский краевой суд назначил пожизненный срок в колонии особого режима местному жителю по делу об убийстве сестры своей подруги и ее годовалого сына (часть 2 статьи 325; пункты «а» и «в» части 2 статьи 105 УК).

Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

На сайте суда есть карточка дела с аналогичными статьями. Согласно этим данным, осужденного зовут Сеймур Мамедов, ему вынесли приговор 19 января. «Блокнот» со ссылкой на руководительницу объединенной пресс-службы судебной системы Краснодарского края Марию Пирогову также называет осужденного Мамедовым.

По версии следствия, 33-летний житель региона хотел жить с сестрой 30-летней погибшей, но женщина ему «мешала», из-за чего они конфликтовали. 15 сентября 2020 года во время ссоры мужчина 35 раз ударил сестру подруги ножом, а ее сына — 7 раз. После этого он спрятал тело ребенка в сарае и взял паспорт родственницы погибшей. Тела нашла подруга нападавшего, мужчину задержали в тот же день.

Как пишет «Блокнот», в суде Мамедов признал свою вину и раскаялся. // Медиазона