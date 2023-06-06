Працівників медзакладу Черкас підозрюють у завданні збитків на суму понад 1 млн. грн.

За процесуального керівництва Черкаської окружної прокуратури повідомлено про підозру заступнику директора та фахівцеві з публічних закупівель одного із медичних закладів міста Черкаси, які закупили вживане медичне обладнання (ч.ч. 1, 2 ст. 367 КК України).

За версією слідства, фізична особа – підприємець, яка стала переможцем тендеру відкритих торгів щодо закупівлі медичного обладнання – поставила вживані медичні ліжка, тумбочки та операційний стіл, ввезені з-за кордону, без будь-яких гарантійних зобов’язань, що не відповідає вимогам чинного законодавства.

Пропозиції інших учасників, які постачають нове медичне обладнання, були відхилені.

Через неналежне виконання своїх службових обов’язків посадові особи одного із медичних закладів міста завдали збитків територіальній громаді міста Черкаси на загальну суму понад 1 100 000 гривень.

Досудове розслідування в кримінальному провадженні здійснюють працівники СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області за сприяння співробітників Управління СБУ в Черкаській області

Санкцією зазначеної статті Кримінального кодексу України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двохсот п’ятдесяти до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури