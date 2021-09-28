На Херсонщині керівник товариства підозрюється у незаконному заволодінні ₴1,9 млн. на ремонті дороги

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури повідомлено про підозру керівнику ТОВ за фактом заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем у особливо великих розмірах та службового підроблення (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

За даними слідства, керівник ТОВ уклав договір з державною установою «Місцеві дороги Херсонщини» та зобов’язався виконати капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення «Нижні Торгаї — Агаймани». Фінансування робіт здійснювалось в рамках програми «Велике будівництво».

Проте підозрюваний, достовірно знаючи, що роботи фактично не виконані, вніс завідомо неправдиві відомості до акту приймання будівельних робіт про їх виконання, завищивши обсяги робіт та їх вартість на 1,9 млн грн.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Досудове розслідування здійснюється працівниками слідчого управління Головного управління Національної поліції в Херсонській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора