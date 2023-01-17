Правоохоронці затримали хмельничанина, якому поштою надіслали психотропні речовини

За процесуального керівництва Хмельницької обласної прокуратури на незаконному зберіганні з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини в особливо великих розмірах викрито 29-річного мешканця обласного центру.

В ході досудового розслідування кримінального провадження, що здійснюється слідчим управлінням ГУНП в області у взаємодії із працівниками Хмельницького управління ДВБ НП України встановлено, що чоловік отримував наркотики в одному із відділень Нової Пошти.

Щоб законспірувати свою злочинну діяльність, одержати посилки він просив іноземну студентку, яка і уявлення не мала, що у коробках.

Зловмисника затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту та проведених обшуків.

За місцем його проживання правоохоронцями виявлено та вилучено понад 150 гр психотропної речовини PVP, 2 мобільних телефони, пакетики для фасування, електронні ваги. Усі речові докази направлені для проведення спеціалізованих експертиз.

Вирішується питання про повідомлення йому про підозру за ч. 3 ст. 307 КК України та обрання затриманому запобіжного заходу.

Чоловіку загрожує покарання у виді позбавлення волі строком від 9 до 12 років з конфіскацією майна.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури