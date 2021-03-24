Припинено діяльність незаконного воєнізованого збройного формування та постачання військових товарів з РФ (фото, відео)

Служба безпеки України викрила та припинила діяльність не передбаченого законодавством воєнізованого збройного формування, так званої «приватної військової компанії». Її діяльність була спрямована на підготовку до вчинення тяжких злочинів, в т.ч. проти основ національної безпеки.

За даними СБУ, до складу компанії входило понад 150 осіб, а сама організація діяла під прикриттям охоронних фірм і громадських організацій.

Підготовка членів «ПВК» відбувалась на спеціально облаштованій тренувальній базі в Київській області – там проходили бойові вишколи, тренування поводження зі зброєю, навики військових бойових дій. Також частина членів військової компанії навчалася у центрах підготовки за кордоном.

Матеріали справи свідчать, що контроль та координацію діяльності злочинної організації здійснювали 15 громадян України. Вони, зокрема, вербували її потенційних учасників, надаючи перевагу колишнім військовим і правоохоронцям з досвідом участі у бойових діях.

Окремо слідчими отримано дані про участь фігурантів справи в укладанні контрактів між «ПВК» та представниками різноманітних організацій країн Близького Сходу. Також зафіксовано пропозиції організувати поставки зброї до цих країн.

За даними слідства Головного управління СБУ в м. Києві та Київській області, організаторами такої діяльності були колишній народний депутат України Семен Семенченко та Євген Шевченко, відомий широкому загалу, як «позаштатний агент НАБУ».

Окрім цього, за версією слідства, Семен Семенченко та Євген Шевченко є можливими організаторами та учасниками протиправної схеми із ввезення поза митним контролем військових запчастин і товарів подвійного призначення з Російської Федерації, які згодом продавали державним підприємствам оборонної сфери за завищеними цінами.

Наразі їм та іншим організаторам повідомлено про підозру за статтею 260 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів.

Співробітники СБУ провели близько 80 обшуків за адресами офісного приміщення, місць проживання, тимчасового перебування та тренування фігурантів справи у столиці, Київській і Донецькій областях.

Правоохоронці вилучили:

майже 5,5 тисяч набоїв різного калібру;

7 реактивних протитанкових гранат РПГ-26;

4 підствольних гранатомети;

ручний кулемет Калашнікова;

2 автоматичні гвинтівки;

3 пістолети та 3 автомати Калашнікова АКС та АКС-74;

7 помпових рушниць;

38 гранатометних пострілів ВОГ-25, 21 гранату (зокрема, Ф-1 та РГД-5);

16 запалів УЗРГМ та 6 тротилових шашок, пластид;

пристрій для забезпечення конфіденційних перемовин;

тощо.

Також вилучено фінансову документацію та чорнові записи щодо організаційної структури збройного формування, особові справи учасників.

Документування протиправної діяльності проводилось СБУ під процесуальним керівництвом Офісу Генерального Прокурора.

Примітка:

Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

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СБУ