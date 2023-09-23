Приватний підприємець незаконно переправляв ухилянтів через кордон – задокументувано щонайменше 10 фактів

Зловмисника, 54-річного мешканця міста Червоноград, який налагодив схему незаконного переправлення через державний кордон України чоловіків призовного віку, викрили співробітники Управління міграційної поліції у Львівській області спільно з оперативниками 7 прикордонного загону Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України та слідчими відділення поліції №2 Червоноградського районного відділу поліції за процесуального керівництва Червоноградської окружної прокуратури

Як встановили правоохоронці, підприємець, який займався вантажними перевезеннями, приймав «клієнтів» до себе на роботу, що дозволяло їм перетнути кордон як водіям вантажівок. Після цього вони залишалися за кордоном, а підприємець повертався в Україну за черговим «працівником».

Правоохоронці задокументували щонайменше десять фактів незаконного переправлення через кордон чоловіків призовного віку.

Слідчі повідомили зловмиснику про підозру в скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 та 2 ст.332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкціями статей, – позбавлення волі на строк до семи років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Досудове розслідування триває.

Невдовзі суд обере підозрюваному запобіжний захід.

Відділ комунікації поліції Львівської області