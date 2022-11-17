Путін прогнав критиків звірячої страти «вагнерівця» зі складу Ради з прав людини

Місця вигнанців-членів ради займуть кремлівські пропагандисти та представники кишенькових “громадських організацій”.

Російський диктатор Володимир Путін виключив із президентської Ради з прав людини десять членів, які критикували звірячу страту зека-“вагнерівця” Євгена Нужина. Деякі з виключених вже встигли звернутися з цього приводу до Слідчого комітету РФ.

Натомість у Раду увійдуть кремлівські пропагандисти та представники кишенькових “громадських організацій”, зокрема пов’язаних з російськими анклавами на українському Донбасі.

“Володимир Путін виключив з Ради з прав людини при президенті Росії десять осіб. На майбутній щорічній зустрічі з главою держави вони збиралися порушити питання про мобілізацію, “дискредитацію” і “фейки”, а також про вбивство кувалдою колишнього в’язня та найманця ПВК “Вагнера” Євгенія Нужина”, – пише The Moscow Times.

У список виключених увійшли журналісти Микола Сванідзе та Катерина Винокурова, правозахисник та засновник “Комітету проти катувань” Ігор Каляпін, співробітник МДУ Іван Засурський та завкафедри психології особистості факультету психології МДУ академік Олександр Асмолов.

Микола Сванідзе заявив, що його виключення цілком очікуване. Втім, Путін має право проводити такі ротації.

“Я цього очікував, тому що не приховував своєї антивоєнної позиції, і думав, що це станеться раніше. Це, звичайно, відсікає можливості, але, повторюся, цього слід було очікувати”, – сказав він “Новій газеті”.

Виключення десятьох членів Ради сталося через кілька днів після звернення до голови СК із проханням перевірити відео зі стратою “вагнерівця” Євгена Нужина. // УНІАН