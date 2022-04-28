Росіянина, який жив на Хмельниччині та закликав до повалення держвлади, засуджено до 4 років ув’язнення

За результатами розгляду апеляційної скарги сторони захисту, Хмельницьким апеляційним судом залишено без змін вирок Хмельницького міськрайонного суду, яким йому призначено покарання у виді 4 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

55-річний росіянин, родом із Республіки Казахстан, котрий чверть свого віку разом із сім’єю проживає в одному із сіл у Хмельницькому районі, поширював проросійські матеріали у соціальній мережі «Однокласники».

У них йшлось про захоплення центральної державної влади та утворення на окремих територіях незаконних формувань на кшталт «ДНР».

Стороною обвинувачення в суді повністю доведено його винуватість у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 109 Кримінального кодексу України (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади, вчинені з використанням засобів масової інформації).

Після винесення судом вироку засуджений розкаявся у вчиненому, однак це не допомогло йому ухилитись від відбування призначеного покарання.

Найближчі 4 роки колаборант проведе за ґратами.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури