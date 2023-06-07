Россиянин, который убил и расчленил жену, оказался на свободе после года в СИЗО

Житель Санкт-Петербурга Сергей Петушков в ходе семейной ссоры случайно убил свою жену, после чего расчленил её и вывез тело в лес.

За непредумышленное убийство и расчленение его приговорили к 1,5 годам исправительных работ и удержанию 10% зарплаты в счёт государства.

В СИЗО он провёл более года — его наказание считается уже отбытым. Петушкова освободили в зале суда.

Российский суд — самый гуманный суд в мире. Правда, если речь идёт не об оппозиционерах, а о маньяках и убийцах. // NEXTA Live