«Рятували» гроші від списання за кредитом: родина з Вараського району перерахувала шахраям понад ₴115 тисяч

Поліцейські застерігають громадян: уникайте дзвінків і розмови з невідомими допоки ви не впевнитеся в достовірності озвученої інформації.

На мобільний 56-річного жителя Вараського району зателефонував невідомий і представився працівником служби безпеки банку. Слухавку підняла 24-річна донька і почула, що потрібно підтвердити оплату за покупку в інтернет-магазині.

Жінка запевняла, що ні вона, ні члени сім’ї подібних операцій не здійснювали. Проте абонент переконливо радив зняти гроші з картки та переказати їх на іншу, аби не зростала кредитна заборгованість, а тоді вже все з’ясовувати.

Хвилюючись за «долю» грошей, 56-річний батько зняв готівку з трьох карток — своєї та доньки і перерахував на вказаний по телефону рахунок. Бо нібито потрібно було доплатити ще й за заборгованість, яка вже виникла по кредиту.

Коли «банкір» перестав відповідати на дзвінки, чоловік запідозрив, що міг стати жертвою шахраїв. Із заявою, що втратив 115 400 гривень, звернувся до поліції.

За фактом заволодіння чужим майном, вчиненим шляхом обману, дізнавачі відділення поліції №1 (смт Володимирець) Вараського РВП розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 190 КК України.

Поліцейські вкотре наголошують громадянам бути обачними та дотримуватись правил: зберігайте спокій і не перераховуйте нікому гроші; не озвучуйте по телефону платіжні реквізити, визначене кодове слово та тим паче CVV та ПІН-код.

Зателефонуйте в call-центр фінустанови за номером, вказаним на звороті вашої карти та отримайте інформацію по рахунку.

Відділ комунікації поліції Рівненської області