СБУ викрила масштабну корупційну схему на Житомирській митниці: втрати держбюджету – понад ₴10 млн.

Служба безпеки України викрила посадових осіб Житомирської митниці на створенні масштабної корупційної схеми з розмитнення вантажівок. За попередніми оцінками, за весь час протиправної діяльності митників державі завдано збитків на більш ніж 10 млн грн.

Посадовці митного посту «Житомир-центральний», у змові з двома підприємцями, організували митне оформлення вантажних автомобілів із значним заниженням їх вартості.

Представники підприємців подавали до митного органу підроблені іноземні технічні паспорти з недостовірними даними щодо дати виробництва вантажівок та їх першої реєстрації.

Митники, у свою чергу, зловживаючи службовим становищем, «закривали очі» на такі порушення та не проводили належної перевірки поданих для розмитнення документів.

У подальшому вантажівки продавалися доброчесним покупцям за ринковими цінами.

Злочинна схема гарантувала підприємцям суттєву «економію» — коефіцієнт акцизного збору та ПДВ з кожного транспортного засобу зменшувався у 40 разів – від 200 до 700 тис. грн в залежності від об’єму двигуна.

За інформацією СБУ, оборудка існувала упродовж останніх двох років. Встановлено, що за цей період було ввезено — оформлено в режимі «імпорт» та «легалізовано» щонайменше 36 вантажних автомобілів. Бюджет держави недоотримав понад 10 млн грн через несплачений акцизний податок і ПДВ.

За матеріалами СБУ трьом головним державним інспекторам митного посту Житомирської митниці повідомлено про підозру за ч.2 ст.364 (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.

Наразі у рамках документування корупційної схеми повідомлено про підозру шістьом посадовцям митниці.

У межах кримінального провадження тривають слідчі дії. Правоохоронці продовжують перевіряти причетність інших службових осіб митниці до корупційної схеми та встановлюють причетність підприємців до цієї оборудки

Викриття схеми проводилося співробітниками Управління СБ України в Житомирській області спільно з Головним слідчим управлінням ДБР за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

СБУ