СБУ задержала киевских блогеров, которые запустили дрон над Южно-Украинской АЭС
Полет беспилотника, который кружил над Южно-Украинской АЭС засекли Служба безопасности Украины и Нацгвардия.
Оказалось, что дрон над станцией запустили киевские блогеры, снимающие развлекательный контент.
«Профильные специалисты доходчиво объяснили нарушителям, что такие действия представляют опасность для объекта критической инфраструктуры и нарушают Временный порядок использования воздушного пространства Украины, установленный Госавиаслужбой Украины», — сообщили в пресс-службе СБУ Николаевской области.
В ведомстве обращают внимание, что несанкционированные фото- и видеосъемка над техногенно уязвимыми объектами запрещены законодательством и влекут за собой административную или уголовную ответственность. // Николаевские новостиTweet