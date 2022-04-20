Шахрай видурив 60 тисяч у житомирянина, який хотів придбати авто

Житомирянин втратив понад 60 тисяч гривень через недобросовісного «продавця» іномарки. Чоловік переказав гроші в якості завдатку, а натомість товару не отримав. Нині поліцейські встановлюють місцезнаходження його кривдника у рамках відкритого кримінального провадження.

18 квітня до Житомирського районного управління поліції звернувся 35-річний містянин. Як він пояснив, нещодавно в соціальній мережі побачив оголошення про продаж автомобіля з-за кордону. Узгодивши усі подробиці, чоловік перерахував в якості завдатку на картковий рахунок продавця понад 20 тисяч гривень і чекав на прибуття машини.

Проте наступного дня йому зателефонував нібито водій та повідомив, що знаходиться в пропускному пункті державного кордону. Також незнайомець сказав, що для розмитнення транспортного засобу треба сплатити близько 40 тисяч гривень. Житомирянин знову переказав гроші на той же рахунок, проте більше ні з ким з телефонних співрозмовників зв’язатись так і не зміг. Їх мобільні були вимкнені, а оголошення про продаж зникло з мережі.

Нині правоохоронці проводять необхідні слідчі дії у рамках відкритого кримінального провадження для встановлення осіб та місця знаходження ошуканців.

Водночас поліцейські застерігають:

— під час інтернет-покупок слід користуватися послугами лише перевірених продавців або репутаційних сайтів;

— користуйтеся післяоплатою товару. Це допоможе упевнитися в його якості, належному технічному стані та відповідності замовленим критеріям;

— значні фінансові операції повинні мати правове підґрунтя та закріплюватися у належно завірених договорах чи зобов’язаннях. Компанії, які займаються продажем авто з-за кордону, мають представництва в Україні. У разі необхідності внесення передплати, ця операція повинна бути нотаріально засвідчена;

У разі виникнення підозр, що вас намагаються ошукати, відразу повідомляйте поліцію.

Житомирське районне управління поліції