Тюремний строк отримав інформатор, який «наводив» російську арту на позиції ЗСУ в Бахмуті
Служба безпеки зібрала доказову базу на ще одного поплічника агресора, який передавав окупантам локації Сил оборони на східному фронті.
Встановлено, що ворога насамперед цікавила інформація про бойові позиції українських військ у Бахмуті. Крім того, зловмисник «зливав» російським загарбникам координати блокпостів та критичної інфраструктури на території регіону.
Співробітники СБУ затримали ворожого інформатора у червні минулого року під час виконання ним розвідувального завдання.
У затриманого було вилучено автомат Калашникова та мобільний телефон із доказами злочинної діяльності.
За матеріалами української спецслужби, суд призначив йому 7 років тюрми.
За даними слідства, зловмисником є 36-річний мешканець Бахмута, якого рф дистанційно залучила до негласної співпраці.
Для комунікації з агресором він використовував анонімні месенджери, а передачу закритих відомостей здійснював у вигляді текстових повідомлень з електронними координатами і фотографіями об’єктів.
Розвідінформація потрібна була окупантам для підготовки і проведення прицільних ракетно-артилерійських обстрілів позицій українських військ.
На підставі зібраних слідчими Служби безпеки доказів суд визнав ворожого поплічника винним за такими статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами);
- ч. 2 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).
Розслідування проводили співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.Tweet