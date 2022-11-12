Скандальний екс-голова Укрексімбанку, який перешкоджав діяльності журналістів, отримав посаду в держкомпанії

Колишній очільник Укрексімбанку Євген Мецгер став головою правління державної “Української фінансової житлової компанії” (“Укрфінжитло”). Таке рішення ухвалила наглядова рада компанії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу наглядової ради “Укрфінжитло”.

Так, на засіданні 11 листопада наглядова рада ухвалила рішення про призначення Мецгера главою правління компанії. Крім того, було призначено першого заступника нового глави “Укрфінжитло”. Ним став – Дмитро Вербицький.

До жовтня минулого року Мецгер очолював державний Укрексімбанк. Наглядова рада банку звільнила його після гучного скандалу.

Скандал з нападом на журналістів

Восени минулого року Мецгер потрапив у скандал після того, як журналісти програми “Схеми” повідомили про напад на них у будівлі Укрексімбанку. Інцидент стався під час запису інтерв’ю з Мецгером, який тоді очолював банк. Після одного з запитань, Мецгер попросив співробітників банку вилучити в журналістів записи. Свою заяву журналісти підкріпили відеозаписами з камер.

В результаті скандалу наглядова рада Укрексімбанку звільнила Мецгера з посади його очільника. Пізніше Голосіївський районний суд Києва визнав Мецгера винним у перешкоджанні діяльності журналістів та присудив йому штраф у розмірі 3400 гривень.