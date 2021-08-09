Скеровано до суду обвинувальний акт щодо посадовців, які завдали державі збитків на суму понад ₴384 млн.

Зловмисники, використовуючи своє службове становище, під час проведення тендерів відхилили економічно вигідні пропозиції щодо проведення будівельних робіт на території стратегічного підприємства. Відтак фігуранти штучно завищили предмет закупівель, що спричинило мільйонні збитки державі.

Слідчі Головного слідчого управління Нацполіції встановили, що голова та заступник тендерного комітету державного підприємства сприяли у безпідставному відхиленні найбільш економічно вигідної пропозиції учасника торгів на виконання будівельних робіт на території стратегічного об’єкту держави. У результаті юридична особа, на користь якої було прийнято рішення, отримала неправомірну вигоду. Сума збитків, завдана державі, становить понад 384 мільйони гривень.

Наразі слідчі Нацполіції, за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні, що розслідувалося за 2 ст. 28 (Вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), ч. 2 ст. 364 (Зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України. Оперативне супроводження здійснювали співробітники Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Служби безпеки України.

Обвинувальний акт щодо посадовців скеровано до суду. Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Управління комунікації Національної поліції України