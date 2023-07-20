Слідкував за «порядком» в ізоляторі тимчасового тримання під час окупації Ізюма — викрито ще одного колаборанта

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області заочно повідомлено про підозру 33-річному чоловіку за фактом колабораційної діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, під час окупації Ізюмщини чоловік пішов на співпрацю із загарбниками та обійняв посаду «помічника чергового ізолятора тимчасового тримання» у фейковому правоохоронному органі — так званій «народній поліції».

Колаборант слідкував за «порядком» в камерах, організовував харчування «затриманих», а також віддавав команди особам, що утримувались в ізоляторі, щодо їхніх дій.

Наразі підозрюваний переховується від слідства, вирішується питання щодо оголошення його у розшук. Підозру вручено батьку підозрюваного.

Досудове розслідування проводить СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу Управління СБУ в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура