Столичні розшуківці затримали винуватця «п’яної» смертельної ДТП, який переховувався від покарання

У стані алкогольного сп’яніння зловмисник викрав транспортний засіб та здійснив наїзд на електроопору, у результаті чого пасажир іномарки від отриманих травм помер у лікарні. За вчинений злочин суд засудив фігуранта до шести років позбавлення волі.

Співробітники відділу організації розшукової роботи управління карного розшуку главку спільно з оперативниками Деснянського управління поліції викрили уродженця міста Харкова, який з грудня минулого року переховувався від відбування покарання за угон іномарки та скоєння смертельної ДТП. Днями правоохоронці встановили місцезнаходження та затримали чоловіка на Троєщині.

Так, у квітні 2021 року до поліції Києва на спецлінію 102 надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на проспекті Перемоги. Тоді на місці події працювали патрульні поліцейські, медики та слідчо-оперативна група з розслідування ДТП столичної поліції.

Як розповіла начальниця сектору розшуку злочинців і зниклих громадян відділу кримінальної поліції Деснянського управління поліції Юлія Тимчук, поліцейські затримали винуватця автопригоди та встановили, що чоловік працював механіком на станції технічного обслуговування на вулиці Робітнича:

«Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, киянин взяв ключі від автомобіля «Шкода» та виїхав з товаришем за територію станції. Рухаючись проспектом Перемоги, зловмисник не впорався з керуванням та виїхав за межі проїжджої частини, після чого здійснив наїзд на електроопору. Внаслідок ДТП пасажира транспортного засобу доставили до лікарні, де від отриманих тілесних ушкоджень він помер».

Слідчі повідомили затриманому, 1988 року народження, про підозру у скоєнні двох тяжких злочинів. А саме: за частиною третьою статті 286-1 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, та за частиною другою статті 289 Кримінального кодексу України – незаконне заволодіння транспортним засобом.

«У серпні минулого року Святошинський районний суд визначив міру покарання фігуранту у вигляді позбавлення волі до шести років та позбавив права керувати транспортним засобом строком десять років. Однак мешканець Деснянського району переховувався від відбування покарання, через що був оголошений у розшук. Наразі на виконання розпорядження суду оперативники главку та територіального управління поліції затримали зловмисника та доставили до слідчого ізолятора», – додала Юлія Тимчук.

Відділ комунікації поліції Києва