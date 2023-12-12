Столичний суд вчергове відправив за ґрати рецидивіста за крадіжку гаманця
Чоловік неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення аналогічних злочинів, та, перебуваючи під слідством скоїв ще одну крадіжку. Вироком суду порушника засуджено до чотирьох років позбавлення волі.
В травні 2021 року, до поліції надійшла інформація про крадіжку у приміщенні кав’ярні в Подільському районі столиці. За словами працівниці, вона на деякий час залишила робоче місце, чим скористався невідомий. Чоловік пройшов за барну стійку та викрав з кишені куртки дівчини гаманець із двома тисячами гривень, після чого втік.
Оперативники розшукали зловмисника та затримали його. Чоловікові, неодноразово судимому за аналогічні злочини, слідчі оголосили підозру за ч. 2 ст. 185 Кримінального кодексу України – крадіжка. Проте, у подальшому, перебуваючи під нічним домашнім арештом, зловмисник обікрав магазин в Оболонському районі, за що був також затриманий та поміщений під варту.
Вироком Подільського районного суду зловмисника визнано винними у вчиненні кримінального правопорушення та на підставі ч. 4 ст. 70 Кримінального кодексу України. Шляхом часткового складання покарань із вироком Голосіївського районного суду, згідно якого останнього також визнано винним у вчиненні аналогічних злочинів, чоловіка засуджено до чотирьох років позбавлення волі.
Відділ комунікації поліції КиєваTweet