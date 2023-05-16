Судитимуть членів злочинної організації, які налагодили масштабний наркобізнес на Закарпатті та поза межами області

Слідчі поліції Закарпаття завершили досудове розслідування у справі щодо діяльності злочинної організації, члени якої створили масштабний канал виготовлення та збуту наркотиків та психотропів. Матеріали справи скерували на розгляд суду Наприкінці минулого року на Закарпатті правоохоронці ліквідували масштабну схему збуту наркотиків. У ході спецоперації, співробітники поліції Закарпаття, за оперативного супроводу працівників Управління стратегічних розслідувань та під процесуальним керівництвом Ужгородської окружної прокуратури, встановили, що п’ятеро осіб з Житомира та Києва створили злочинну організацію, яка спеціалізувалася на виготовленні та збуті наркотичних речовин.

За незначний проміжок часу фігуранти зуміли налагодити розгалужену систему продажу заборонених речовин та поширили свій злочинний вплив щонайменше у 10 областях України. Йдеться саме про найбільші районні центри нашої держави. Особливістю злочинного угрупування було те, що його учасники діяли автономно та не мали прямих контактів між собою.

Зловмисники розробили детальні інструкції для всіх учасників організації. За домовленістю, з лабораторії наркотики доставлялися ділкам, а від них – дилерам. В подальшому ж, шляхом розміщення так званих «закладок», заборонені речовини потрапляли вже до самих наркозалежних клієнтів.

У ході слідства також з’ясувалося, що інформаційного супроводу своєї незаконної діяльності зловмисники використовували закриті канали у популярних соцмережах, що дозволило їм створити багаточисельну клієнтську базу.

У справі, за силової підтримки бійців спецпідрозділів КОРД та РПОП, було проведено понад півсотні санкціонованих обшуків у різних областях України, під час яких поліцейські вилучили з обігу десятки кілограмів наркотичних засобів і психотропних речовин, а також 2,5 тонни прекурсорів.

Вартість вилученого сягнула 45 мільйонів гривень. Також було вилучено чорнові записи зловмисників з описами усієї схеми поширення наркотиків на території держави, зброю та 14 автомобілів.

Загалом, на сьогодні доведено причетність до злочинної схеми 14 чоловік. Відносно кожного з них, слідчі поліції області, за процесуального керівництва Ужгородської окружної прокуратури, сформували обвинувальні акти, які вже скеровано для судового розгляду.

Відповідно до ролей, які вони виконували, усім членам організації було повідомлено про підозри та висунуті обвинувачення за ст. 255 (Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній); 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів); 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту), 311 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів) та 317 (Організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів).

Зловмисникам за скоєне загрожує до 12 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Закарпатської області